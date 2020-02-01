بريطانيا تسحب موظفيها من سفارتها وقنصلياتها فى الصين

قالت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم السبت، إنها قررت سحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب فيروس "كورونا".وجاء في البيان، أنه اعتبارا من 31 يناير، بدأ سحب بعض الموظفين وذويهم من السفارة والقنصليات البريطانية في الصين، مع الإبقاء على الموظفين الأساسيين اللازم وجودهم لمواصلة الأعمال المهمة.وأضاف: "في حالة ما تدهور الوضع أكثر من ذلك فإن قدرة السفارة والقنصليات البريطانية على تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين من داخل الصين ربما تكون محدودة".كانت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في الصين نقلت عن وزارة الخارجية قولها إنها تطلب من أفراد أسر موظفي السفارة في الصين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما مغادرة الصين على الفور اعتبارا من 31 يناير.