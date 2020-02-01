حمدي أبو جليل يوقع كتابه «نحن ضحايا عك» بمعرض الكتاب

تنظم مؤسسة بتانة الثقافية للنشر٬ خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ بجناحها الكائن بقاعة «1 - بسراي B29» في الثالثة من عصر اليوم السبت٬ حفل توقيع كتاب "نحن ضحايا عك" للكاتب حمدي أبو جليل.في هذا الكتاب يقدم "أبو جليل" رواية أخرى في التاريخ الإسلامي٬ يحاول أن يروي التاريخ الإسلامي بمنتهى الحياد والموضوعية والتركيز التام على الحكاية والقصة، بل ربما أهم دوافعه ثقل القصة وخفتها ودلالتها وطرافتها وتأثيره على مر التاريخ، والتاريخ الإسلامي أساسا تاريخ قصص وروايات.والكتاب يسير ويكتمل حول خطين: الخط الأول الخلافة الإسلامية من تنازع المسلمين حول النبي في مرضه الاخير؛ كما روى البخاري، حتى خلافة عبد الملك بن مروان باعتباره المصير الأوضح والأخلد الذي آلت إليه الخلافة الإسلامية على مر التاريخ، حيث الملك العضوض الوراثي القرشي المقدس أبدا.وخط الكتاب الثاني زوجات النبي، يحاول الاقتراب منهن باعتبارهن شخصيات تاريخية من أول السيدة خديجة وحتى مارية القبطية.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.