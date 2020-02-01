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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنجلاديش تسعى لحماية حقوق عمالها فى قطر

السبت 01/فبراير/2020 - 08:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكى
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كشفت صحيفة «Newagebd» اليومية التي تصدر في بنجلاديش، نقلا عن مسئول رفيع المستوى في وزارة رعاية المغتربين، عن أن الحكومة في دكا تستعد لمطالبة السلطات القطرية بزيادة توظيف العمال من بنجلاديش في العام الحالي، مع مراعاة حقوق العمال، واعتراف حكومة قطر بمهارات العمال البنجلاديشيين حتى يحصلوا على مزايا العمال المهرة هناك.

يأتي هذا فيما انخفض توظيف القوى العاملة في قطر بشكل كبير في عام 2019، مما أثار قلق العمال ووكالات التوظيف في بنجلاديش، فقد واجه عدد كبير من العمال البنجلاديشيين المهاجرين في قطر الاحتجاز والترحيل في العام الماضي.

وقال مسئولون إن اجتماعا للجنة الفنية المشتركة بين بنجلاديش وقطر سيعقد في الدوحة في الفترة من 2 إلى 5 فبراير.

وقالوا إن وفد بنجلاديش سيثير قضايا التيارات المتعلقة بتوظيف القوى العاملة في قطر في الاجتماع.

من المقرر أن يغادر وفد من بنجلاديش برئاسة وزير الرعاية الخارجية والتوظيف في الخارج محمد سالم رضا دكا إلى الدوحة اليوم.

قال مسئولون في دكا، إن ما لا يقل عن 1.461 عاملا بنجلاديا عادوا من قطر في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بعد أن فقدوا وظائفهم، وأصبحوا بلا وثائق رسمية ويواجهون مشكلات أخرى.

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