اليوم.. توقيع «سيجارة برائحة الموتى» و«غيوم فرنسية» بمعرض الكتاب

تنظم دار نشر ابن رشد للنشر في الثانية عشر من ظهر اليوم وحتى الثانية، حفل توقيع أحدث إصداراتها٬ المجموعة القصصية "سيجارة برائحة الموتى" للكاتبة والقاصة إسراء عماد٬ في جناح الدار بصالة 1 "جناح A64".الكتاب هو أول مجموعة قصصية للكاتبة، وعلى غلاف المجموعة الخلفي: "لا شيء مكتمل كالموت والحياة والحب والكره، وربما الليل والنهار؛ تستقبلني ملامح الأموات كلما اقتربت من نهاية لفافة تبغي الجديدة، كانت تأتيني مرة على شكل مشعل سيجارتي، وأحيانا أخرى استقبلهم في دخان السيجارة".أما في الواحدة٬ فتوقع الكاتبة ضحى عاصي٬ روايتها "غيوم فرنسية"، وبحسب الناشر عن الرواية: "تأخذنا رواية غيوم فرنسية إلى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، حيث تشتت الرؤى ويصعب الفهم في مفترق تاريخي كاشف لطبيعة العلاقة المركبة بين عناصر ومكونات نسيج المجتمع وأبناء الأرض الواحدة، شخوص الرواية يدخلون بنا هذا العالم الراهن أمامنا، ولكننا قد نخطئ قراءته".وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.ة عام المعرض.