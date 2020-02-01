بريطانيون يحتفلون بالنشيد الوطنى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى

في الساعة 12 من فجر اليوم السبت في لندن، لم تدقّ ساعة بيج بن الشهيرة كونها تخضع للصيانة، لكنّ الآلاف من مؤيّدي «بريكست» احتشدوا أمام مبنى البرلمان حيث احتفلوا على وقع التصفيق والنشيد الوطني بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.وقبل ثلاثين ثانية من حلول الساعة 12 فجرا بدأ المحتشدون حول قصر ويستمنستر، مقرّ البرلمان البريطاني، العدّ التنازلي ليعلو في نهايته التصفيق والهتاف وصيحات الفرح مصحوبة بإطلاق بالونات في السماء وتبادل العناق.وردّد مؤيّدو بريكست الذين رفعوا الأعلام البريطانية والإنجليزية كلمات النشيد الوطني "ليحفظ الله الملكة" التي عرضت أمامهم على شاشة عملاقة، قبل أن يطلقوا العنان للألعاب النارية.وظهر رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي كان من أشدّ المؤيّدين لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، مظهر الشخصية الجامعة في بلد تسبّب فيه ملف بريكست بشرخ عميق.واحتفل جونسون بوقوع الانفصال بين بروكسل ولندن بحفل استقبال متواضع في داونينغ ستريت تميّز بالنبيذ الإنجليزي الفوّار والكانابيه الإنجليزية.ونظّم الحفل الجماهيري أمام مبنى البرلمان عتاة المتحمّسين لبريكست، يقودهم نايجل فاراج الذي خسر بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مقعده في البرلمان الأوروبي لكنّه حقّق حلمه القديم.وإذ كان عدد من مؤيّدي بريكست قد أحرقوا خلال النهار العلم الأوروبي، فإنّ الأجواء التي سادت احتفالات المساء تميّزت بالفرح والصخب.