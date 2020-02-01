«الاتصالات» تستعرض خطة بناء مصر الرقمية اليوم

يستعرض وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، اليوم استراتيجية وخطط الوزارة في بناء مصر الرقمية بورشة عمل عن دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منظومة التحول الرقمي بمقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.ومن المقرر حضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وحزب مستقبل وطن، وخلال الورشة سيناقش الوزير طلبات وآراء أعضاء الحزب حول أهمية الاسراع في تنفيذ الاستراتيجية التي تستهدف اتاحة جميع خدمات الحكومة الالكترونية للمواطنين في سهولة ويسر علي مستوي الجمهورية.ويشارك في الندوة عدد من قيادات الحزب أبرزهم المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب بالأمانة المركزية.