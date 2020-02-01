الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 19 درجة
السبت 01/فبراير/2020 - 08:04 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد، والوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب البلاد.
وتتكون الشبورة المائية صباحًا على كل الأنحاء، وتكون غائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 10 19
شبين الكوم 09 18
طنطا 09 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 11 19
بلطيم 11 18
مطروح 10 17
السلوم 09 18
سيوة 06 18
بورسعيد 11 19
دمياط 11 19
الزقازيق 09 19
الإسماعيلية 07 19
السويس 09 18
العريش 08 18
رفح 09 17
رأس سدر 08 19
نخل 01 20
نويبع 14 19
طابا 08 18
كاترين 01 15
الطور 09 20
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 13 22
مرسى علم 15 22
الفيوم 09 20
بنى سويف 09 20
المنيا 06 20
أسيوط 06 20
سوهاج 07 21
قنا 06 22
الأقصر 07 23
أسوان 10 23
أبوسمبل 10 22
الوادى الجديد 03 22
شلاتين 14 24
أبو رماد 13 23
حلايب 16 21
وتتكون الشبورة المائية صباحًا على كل الأنحاء، وتكون غائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 10 19
شبين الكوم 09 18
طنطا 09 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 11 19
بلطيم 11 18
مطروح 10 17
السلوم 09 18
سيوة 06 18
بورسعيد 11 19
دمياط 11 19
الزقازيق 09 19
الإسماعيلية 07 19
السويس 09 18
العريش 08 18
رفح 09 17
رأس سدر 08 19
نخل 01 20
نويبع 14 19
طابا 08 18
كاترين 01 15
الطور 09 20
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 13 22
مرسى علم 15 22
الفيوم 09 20
بنى سويف 09 20
المنيا 06 20
أسيوط 06 20
سوهاج 07 21
قنا 06 22
الأقصر 07 23
أسوان 10 23
أبوسمبل 10 22
الوادى الجديد 03 22
شلاتين 14 24
أبو رماد 13 23
حلايب 16 21