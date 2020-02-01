الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 19 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد، والوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب البلاد.وتتكون الشبورة المائية صباحًا على كل الأنحاء، وتكون غائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 10 19شبين الكوم 09 18طنطا 09 18دمنهور 10 18الإسكندرية 11 19بلطيم 11 18مطروح 10 17السلوم 09 18سيوة 06 18بورسعيد 11 19دمياط 11 19الزقازيق 09 19الإسماعيلية 07 19السويس 09 18العريش 08 18رفح 09 17رأس سدر 08 19نخل 01 20نويبع 14 19طابا 08 18كاترين 01 15الطور 09 20شرم الشيخ 14 21الغردقة 13 22مرسى علم 15 22الفيوم 09 20بنى سويف 09 20المنيا 06 20أسيوط 06 20سوهاج 07 21قنا 06 22الأقصر 07 23أسوان 10 23أبوسمبل 10 22الوادى الجديد 03 22شلاتين 14 24أبو رماد 13 23حلايب 16 21