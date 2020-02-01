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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

السبت 01/فبراير/2020 - 07:58 ص
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يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مواجهة صعبة عندما يلتقي مع الهلال السوداني، اليوم السبت، على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل على الأقل من أجل حسم بطاقة التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

واصطحب المدرب السويسري فايلر، 21 لاعباً في رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلي كلاً من: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم
تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا
تذاع مباراة الأهلي والهلال بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت.

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