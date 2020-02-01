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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطرانية شبرا الخيمة تستضيف «أسبوع الصلاة من أجل الوحدة» اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 07:18 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مونيكا جرجس
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تستضيف كنيسة مارجرجس للأقباط الأرثوذكس- مقر مطرانية شبرا الخيمة، مساء اليوم السبت، فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بمشاركة ممثلي الطوائف المسيحية، ومجلس كنائس مصر.

وبدأت الكنائس المسيحية الثلاث، الاثنين الماضي، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، والتى ترأسها الأنبا باخوم النائب البطريركي، ومعاون الإيبارشية، والأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وانطلقت أمس، من الكنيسة الأسقفية بمنطقة مصر القديمة فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الكنسية تحت عنوان "يوم الشباب" بمشاركة الطوائف المسيحية المصرية "الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الأسقفية، الإنجيلية، الروم الكاثوليك"، في حدث يجتمع فيه رؤساء الطوائف سنويا للصلاة من أجل الوحدة.

ترأس الصلاة اليوم، المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، بالاشتراك مع فريق الترانيم بالأبرشية.

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