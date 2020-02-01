اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، المعرض الأول للخزف والفخار في الحادية عشر صباح اليوم السبت٬ بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.يضم المعرض منتجات الحرف لعدد من الحرفيين والعارضين من محافظات مختلفة وهم: "خزافين جراجوس"، "جمعية الخزافين بقرية تونس"، "جاليري رنك"، "ستديو نور"، "جاليري Hob Art"، "ورشة محمد مندور بقرية الفخاريين"، "بيت الفخار عابدين"، "جاليري Geem 45"، "ستديو خليل مندور" بالإضافة إلي منتجات متميزة من أعمال مركز الخزف بالفسطاط.يعقب الافتتاح تقديم عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.كما تقام في الثانية عشر ظهر غدا الأحد٬ عدد من الورش منها: ورشة حكي عن الخزف بالعصور الإسلامية المختلفة من تقديم "ندى حسن محمد"، وورشة تعليمية عن صناعة الخزف والفخار وتزيينها بالزخارف الإسلامية يقدمها أعضاء القسم التعليمي بالمتحف، بالإضافة إلي عرض فني للأراجوز وحكايات عن مدينة الفسطاط وشهرتها بصناعة الخزف والفخار.ويختتم المعرض أعماله في الثانية عشر ظهر بعد غد الاثنين 3 فبراير٬ بندوة ثقافية عن تقنية صناعة الخزف في العصور الإسلامية، يشارك فيها: الدكتور محمد أبو سيف" المدرس المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة، الدكتور محمد أحمد عبد السلام مدير إدارة التسجيل والتوثيق بمتحف الفن الإسلامي والباحثة نيرمين مصطفى أخصائي فنون أول بالمتحف القومى للحضارة وعضو مدرسة رنك للخزف.