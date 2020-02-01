رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

السبت 01/فبراير/2020 - 06:48 ص
معرض الخزف والفخار
معرض الخزف والفخار
نضال ممدوح
طباعة
ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، المعرض الأول للخزف والفخار في الحادية عشر صباح اليوم السبت٬ بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

يضم المعرض منتجات الحرف لعدد من الحرفيين والعارضين من محافظات مختلفة وهم: "خزافين جراجوس"، "جمعية الخزافين بقرية تونس"، "جاليري رنك"، "ستديو نور"، "جاليري Hob Art"، "ورشة محمد مندور بقرية الفخاريين"، "بيت الفخار عابدين"، "جاليري Geem 45"، "ستديو خليل مندور" بالإضافة إلي منتجات متميزة من أعمال مركز الخزف بالفسطاط.

يعقب الافتتاح تقديم عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

كما تقام في الثانية عشر ظهر غدا الأحد٬ عدد من الورش منها: ورشة حكي عن الخزف بالعصور الإسلامية المختلفة من تقديم "ندى حسن محمد"، وورشة تعليمية عن صناعة الخزف والفخار وتزيينها بالزخارف الإسلامية يقدمها أعضاء القسم التعليمي بالمتحف، بالإضافة إلي عرض فني للأراجوز وحكايات عن مدينة الفسطاط وشهرتها بصناعة الخزف والفخار.

ويختتم المعرض أعماله في الثانية عشر ظهر بعد غد الاثنين 3 فبراير٬ بندوة ثقافية عن تقنية صناعة الخزف في العصور الإسلامية، يشارك فيها: الدكتور محمد أبو سيف" المدرس المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة، الدكتور محمد أحمد عبد السلام مدير إدارة التسجيل والتوثيق بمتحف الفن الإسلامي والباحثة نيرمين مصطفى أخصائي فنون أول بالمتحف القومى للحضارة وعضو مدرسة رنك للخزف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصممة أقدم حرفة في التاريخ المصري: الأجانب مغرمون بالخزف (حوار)

"الحرف اليدوية" تنظم زيارة لقرية "جراجوس للفخار" بقنا

"الحرف اليدوية" تنظم زيارة لقرية "جراجوس للفخار" بقنا.. اليوم

بروتوكول تعاون بين "بنك مصر" وغرفة صناعة الحرف اليدوية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

مصرع 3 بينهم صحفيان في حادث مروري بالإسكندرية

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة إطلاق مجهولين النيران فى مدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 10 ساعات

تامر الخشاب يكشف طريقة تلاعب BBC بالأخبار للإساءة لمصر

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى

الإثنين.. «سيمبوزيوم أسوان للنحت» يحتفل بيوبيله الفضى