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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

السبت 01/فبراير/2020 - 06:44 ص
أجازة سعيدة
أجازة سعيدة
نضال ممدوح
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تنطلق اليوم السبت ولمدة أسبوع٬ فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة» الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة أجازة نصف العام بمراكز الإبداع المتنوعة، خلال الفترة من السبت 1 حتى الخميس 6 فبراير.

وتبدأ فى الثانية عشر ظهر اليوم السبت فعاليات المهرجان بمركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة، حيث تقام ورش فنية متنوعة منها: أشغال فنية (رسم وتلوين) وعروض أفلام كارتون، وفقرة بعنوان (إقرأ مع طفلك)، كما يقدم المركز فى الثانية ظهرًا فقرة للبانتومايم، يليها ورشة "ديكوباج" مع الفنانة منى سامى.

وفى الثانية عشر ظهر اليوم التالى (الأحد 2 فبراير) تقدم مجموعة من الورش الفنية منها: أشغال فنية (رسم وتلوين)، فقرة إقرأ مع طفلك، ويليهما عروض أفلام كارتون.

كما يقام فى الواحدة ظهر يوم (الإثنين 3 فبراير) لقاء مع كاتبة الأطفال زهراء سلامة، ثم ورشة حكى بعنوان «رحلة فى عالم الحواديت».

وفى مركز إبداع الطفل بمقره ببيت العينى خلف الجامع الأزهر، تقام فى الثانية ظهرًا خلال يومى (الإثنين 3، الثلاثاء 4 فبراير) مجموعة من الورش والأشغال الفنية المتنوعة منها: رسم، تلوين، تكوين أشكال من قصاصات الورق.

وفى الثانية عشر ظهر (الأربعاء 5 فبراير) بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، مجموعة من العروض والفقرات، منها: (ورش أشغال فنية، عروض رسوم متحركة، حكى، فقرات لفريق كورال مركز طلعت حرب الثقافى).

ويختتم مهرجان «أجازة سعيدة» فعالياته بسينما الهناجر يوم (الخميس 6 فبراير)، ببرنامج يتضمن عدة أنشطة فنية منها: ورش فنية متنوعة «رسم وتلوين، كيفية عمل "عرائس قفاز" مع الفنانة سهى كحيل، عروض أفلام كارتون، عروض الأراجوز وفقرات غنائية لكورال مركز إبداع "بيت العينى"».

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