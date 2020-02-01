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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى

السبت 01/فبراير/2020 - 06:40 ص
مصطفى الحفناوى
مصطفى الحفناوى
نضال ممدوح
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يقيم بيت المعمار المصري بمقره بمنزل علي لبيب – بدرب اللبانة بميدان القلعة- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء اليوم السبت٬ ندوة بعنوان " قناة السويس"، تناقش خلالها كتاب عن مذكرات الدكتور مصطفى الحفناوي، بمشاركة المعماري الدكتور علي الحفناوي نجل الدكتور مصطفي الحفناوي.

تتطرق الندوة إلي حدث هام في التاريخ المصري الحديث، وهو تأميم قناة السويس، فقد كان تأميم الشركة العالمية لقناة السويس، بصفتها شركة مساهمة مصرية، حدثا عالميا كاد يؤدى لقيام حرب نووية عالمية، حيث تآمرت كل من: فرنسا وانجلترا وإسرائيل لشن هجومًا عسكريًا على مصر بنهاية عام 1956، مما دفع الاتحاد السوفيتي للتهديد بإلقاء قنابل نووية على كل من باريس ولندن.

وفي ظل المرحلة السابقة لتلك الأحداث، كان لمجهود رجل بمفرده، مصطفى الحفناوى، وخلال سنوات طويلة، دور أساسي للإعداد لتأميم القناة، مقتحما معارك قانونية وسياسية على المستوى الدولي في كل من مصر وفرنسا وعدة دول، وظل متماسكًا رغم الصعوبات والتحديات ورغم الحرب التي شنت ضده، مكافحا من أجل قضية وطنه الأولى، وهو ما جعل منه رجل المهمة السرية الذى قام الرئيس عبد الناصر بعدها بسنوات بتكليفه بصياغة قرار التأميم، الذى أعلنه للعالم في خطاب شهير يوم 26 يوليو 1956.

كما يقيم المركز في السادسة مساء الثلاثاء 4 فبراير٬ حلقة نقاش عن جائزة الأغاخان للعمارة من وجهة نظر طلاب العمارة، حيث تلقي الضوء على جائزة أغاخان وهي من أهم الجوائز المعمارية العالمية وما وجهة نظر طلاب العمارة في المشروعات التي فازت بالجائزة ؟ وكيف استفادوا منها في دراستهم؟ يصاحب النقاش عرض للمشروعات الفائزة لطلبة العمارة، يدير النقاش المعماري حمدي السطوحي.

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