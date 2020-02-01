دار السعيد تشارك بروايتين جديدتين فى معرض الكتاب

صدرت عن دار السعيد للنشر والتوزيع روايتين جديدتين٬ تشارك بها في الدورة 51 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في صالة 1 جناح A 14.وهي: رواية "رحلة داخلية" من تأليف داليا رافت، تعرض الرواية لمعاناة الغربة، والفقد٬ سواء التي أُجبرت عليها البطلة، أو فرضها القدر والظروف عليها. الآثار النفسية وكيف تغلبت عليها، وأثرها على مسيرة حياتها وقراراتها، كذلك بعلاقاتها بالمحيطين الذين كان بعضهم يحاول استغلالها، والبعض يساعدها.وحين اكتشفت الحب الذي كان يسير برفقتها منذ البداية جنبا إلى جنب لكن حجبه عنها محاولاتها للمضنية للتكيف، ساعدها ذلك الحب على توضيح ما لم تكن تراه حين كشف لها عن نفسه، فاتخذت قرارات مختلفة بشأن حياتها، وهدأ من وطأة تخبطها.أما الإصدار الثاني فهو رواية "يا صغيرة علي الهم يا لوزة" للكاتبة سها العسكري، رواية رومانسية اجتماعية تناقش معاناة الفتاة المصرية الملتزمة بالهوية الشرقية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ومحاولاتها لإقامة علاقة عاطفية ناجحة ولكنها تفشل في علاقات كثيرة.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.