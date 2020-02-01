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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محمد إبراهيم طه عن «رواية الفلسف»: كتاب بانورامى ويحرض على التفكير

السبت 01/فبراير/2020 - 06:23 ص
مناقشة رواية الفلسفة
مناقشة رواية الفلسفة
نضال ممدوح
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قال الكاتب الدكتور محمد إبراهيم طه٬ خلال ندوة مناقشة كتاب «رواية الفلسفة» والصادر عن دار المثقف للكاتب سليم أسعد٬ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: «تأتي أهمية كتاب رواية الفلسفة من أنه يطمح كاتبه إلى الوصول إلى قاعدة كبيرة من القراء، يبسط لهم الفلسفة منذ الفلسفة اليونانية وازدهارها حتى مذهب الوجودية الذي قدمه سارتر، أنه كتاب بانورامي، مكتوب بأسلوب سلس، ويقدم للقارئ غير المتخصص تاريخ الفلسفة بلا مشقة، ودون إخلال بالمضمون».

وأضاف «طه»: «كما أن الكتاب هام لكل الأدباء الذين يجب أن يكونوا على دراية بالفلسفة، فمن لم يدرس الفلسفة لا يمتلك رؤية سليمة وواعية للعالم، ولنا في كاتبنا الكبير الراحل نجيب محفوظ أسوة حسنة، والكتاب رغم بانوراميته إلا أنه يتوقف بالشرح والتحليل أمام كل فيلسوف، وسرد قصته أهم ملامح مشروعه الفلسفي، والنقد الموجه إليه».

واستكمل مشيدًا بمؤلف الكتاب: «رغم أن سليم أسعد٬ ليس متخصصا في الفلسفة، وهو مهندس مدني، لكنه عشق الفلسفة وقدمها للقارئ المتعطش للفلسفة، والذي يمنحه القدرة على التفكير واكتشاف الفيلسوف الذي بداخله، الكتاب مكتوب بلغة أدبية عالية، وسلسة، وأؤكد على أنه ليس رواية، بل هو كتاب تاريخ الفلسفة، وهي منطقة بينية، بين الفلسفة من جهة، وبين الأدب من جهة أخرى».

واختتم مؤكدًا على أن «رواية الفلسفة»، كتاب شيق، جدير بالقراءة، يسد الفجوة بين الأكاديمي والرجل العادي، وينزل بالفلسفة من عليائها بتبسيط غير لتخاطب القارئ غير المتخصص، فيكتشف الفيلسوف الذي بداخه، ويصبح من ثم محميا من الاستدراج نحو التطرف والعنف، لأنه يحرض على التفكير وإعمال العق، ولذا أناشد المسئولين في الوزارة عن التعليم بإضافة دراسة الفلسفة على كل التلاميذ وكل المراحل الدراسية بما فيها الجامعة لأهميتها في الحياة.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.
محمد إبراهيم طه عن «رواية الفلسف»: كتاب بانورامى ويحرض على التفكير
محمد إبراهيم طه عن «رواية الفلسف»: كتاب بانورامى ويحرض على التفكير
محمد إبراهيم طه عن «رواية الفلسف»: كتاب بانورامى ويحرض على التفكير
محمد إبراهيم طه عن «رواية الفلسف»: كتاب بانورامى ويحرض على التفكير

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