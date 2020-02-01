ورشة عمل حول «التغيرات المناخية» بحضور 13 دولة.. اليوم

ينظم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «إكساد»، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها في قطاعي الزراعة والمياه بالمنطقة العربية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، بمقر مركز بحوث الصحراء بالمطرية أمام محطة مترو الأنفاق.يشارك في ورشة العمل عدد 17 مشارك من 13 دولة عربية، هي: مصر، موريتانيا، تونس، الأردن، سوريا، السعودية، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، المغرب، الكويت، لبنان.