تعرف على حفلات توقيع المصرية اللبنانية بمعرض الكتاب اليوم

تنظم الدار المصرية اللبنانية٬ اليوم السبت٬ ثلاث حفلات لتوقيع أحدث إصداراتها٬ في جناح رقم B17 بصالة (1)، الحفل الأولي يعقد في الواحدة ظهرا٬ حيث يوقع أحمد الملواني٬ روايته "مايشبه القتل"، تدور أحداث الرواية حول أربعة أشخاص ينطلقون معًا في رحلة سحرية للبحث عن شجرة الحكمة، رحلة واحدة لكنها مكونة من تشابك رحلة كل منهم الخاصة للبحث عن ذاته، رحلة تطلق الكثير من التساؤلات عن الحرية والمصير والتناقضات الحادة التي تحويها النفس البشرية.أما حفل التوقيع الثاني٬ فيبدأ في الثالثة عصرًا٬ بحضور الدكتور شريف عرفة٬ وله عدة إصدارات في الدار المصرية اللبنانية هي " إنسان بعد التحديث" و" كيف تصبح إنسانا" و" تخلص من عقلك" و" لماذا من حولك أغبياء".وكتاب الدكتور شريف عرفة " إنسان بعد التحديث" يتطرق لموضوعات علم النفس الإيجابي و"كيفية إحداث ارتقاء نفسي بتطبيقات في الحياة كالشجار الزوجي والذكاء العاطفي وتدريبات السعادة".وفي الرابعة يوقع الدكتور وسيم السيسي٬ كتابه "إحنا مين"، ومما جاء علي غلافه الخلفي:" هذا الكتاب يبحث في أصعب ما يفكر فيه أي إنسان٬ إحنا مين جسمانيًّا.. جينيًّا.. دينيًّا.. تاريخيًّا.. نفسيًّا.. إحنا مين في هذا الكون اللانهائي؟.. إحنا مين بالنسبة لهويتنا؟ إلى آخره..قالها سقراط اعرف نفسك بنفسك٬ وقالها وندل هولمز: كل إنسان أربعة. كما خلقه الله، كما يراه الناس، كما يراه أقرب الناس إليه، كما يرى نفسه، هذا كتاب صادم لأن صاحبه يفكر بصوت مسموع، ذلك لأنه لا يشتتـه شيء، ولا يخاف شيئًا هذا كتاب لا يهم صاحبه رضاؤك عنه أو سخطك عليه ولكن يكفي صاحبه رضاء هذه الفئة القليلة من الباحثين عن الحقيقة ويفرحون بها.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.