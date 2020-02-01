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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«روافد» تنظم حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصداراتها بالمعرض

السبت 01/فبراير/2020 - 05:52 ص
صباح الخير أيها العالم
صباح الخير أيها العالم
نضال ممدوح
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تنظم دار روافد للنشر والتوزيع٬ اليوم السبت٬ خلال مشاركتها بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصداراتها٬ في جناح الدار الكائن في قاعة 2 جناح A6.

يبدأ حفل التوقيع الأول في الرابعة٬ حيث يوقع وسام جنيدي٬ روايته "صباح الخير أيها العالم"، ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية:"مهتمك الأولى على الشاطئ، إذا كنت تريد أن تعمل معنا، هى تقليب الرمال، سنعطيك وتدا من الخشب بحبل سميك يمسكه من الأطراف، لتسهيل المهمة على نفسك ستقوم بتعليق الحبل المثبت فى طرفى الوتد حول عنقك وتمشى بطيئا وأثناء مشيك ستلقتط المهملات، ورق كانت أو أعقاب سجائر وزوجاج مكسور، حرصا على أقدام مرتادي الشاطئ، المشغولات الذهبية سنتركها لأمانتك، ولكن إذا وجدت قلبا من قلوب المراهقات، بالله عليك، ادفنه عميقا لربما تعود في يوم ما عندما تصبح امرأة وتبحث عنه."

أما حفل التوقيع الثاني فيقام في الخامسة٬ إذ توقع الشاعرة فاطمة وهيدي٬ ديوانها "قبل مشرق الحب بنبضة"، "وهيدي" سبق وصدر لها من قبل: ديوان تقاسيم على وتر الشوق٬ والمجموعات القصصية: لا عزاء للحلم ثلوج سوداء٬ ما لن تقوله شهرزاد.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
«روافد» تنظم حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصداراتها بالمعرض
«روافد» تنظم حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصداراتها بالمعرض

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