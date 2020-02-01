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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حفل توقيع «مدينة الشمس» و«جنينة المحروقى» بمعرض القاهرة للكتاب.. اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 05:31 ص
مدينة الشمس
مدينة الشمس
نضال ممدوح
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تنظم دار«العين» للنشر في قاعة 1 جناح «38 B» بالدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة جمال حمدان٬ اليوم السبت، حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصداراتها.

ويبدأ الحفل الأول من الساعة الثانية وحتى الرابعة مساء٬ بتوقيع مينا ناجي روايته «مدينة الشمس»، ومما جاء على غلافها الخلفي: «يقرِّر الكاتبان الشابان افتتاح مكتب للتحريَّات الخاصة بالتوازي مع دار لنشر الأعمال الأدبية، ويجهزان لحياتهما الجديدة عتادًا كاملًا من أدوات التسلية وشغل الوقت، تأتيهما أول مَهَمة تحريَّات في قضية اختفاء غامضة من قِبل عميلة فرنسية ثم تتوالى الأحداث».

أما الحفل الثاني، فينطلق من الراعة حتى السادسة٬ حيث يوقع يحيى صفوت٬ روايته «جنينة المحروقي»، ومن أجواء الرواية: «بعد غربة دامت خمسة عشر عامًا يعود كريم كي يدفن أمه لكنه يجد سؤالًا صادمًا في استقباله: كيف كنت في الخليج، وفي نفس الوقت في القاهرة؟».

يشار إلي أن دار العين، تشارك هذا العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعدد كبير من إصداراتها الجديدة يصل إلى 19 إصدارًا، تتنوع ما بين الأدب والدراسات النقدية وكتب التنمية البشرية.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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