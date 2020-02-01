خطوط السير وتعريفة الأجرة لـ «الترام الأوكرانى الجديد» بالإسكندرية

بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية تيسير 4 عربات ترام جديدة مصنعة في دولة أوكرانيا وإدخالها في الخدمة، بهدف توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة، وذلك بحضور اللواء محمود الشريف محافظ اﻹسكندرية، وفادي وديع رئيس حي وسط وقيادات حي وسط، والمهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالإسكندرية، والمهندس مجدي جابر رئيس الإدارة المركزية لشئون مناطق الترام بالإسكندرية، والمهندس على صقر مدير عام متابعة الحركة.مزايا الترام الأوكرانيةففي مارس من العام الماضي تم تيسير عربتان ترام أوكرانية للتشغيل لنقل الركاب، حيث تتميز العربة بأن بها مكيف هواء، والزجاج يسمح بالرؤية كاملة وواضحة، وبها نظام أمان تام للركاب بحيث لا تفتح الأبواب إلا إذا توقف الترام نهائيًا لحين نزول وصعود الركاب وغلق الأبواب ولا تتحرك إلا إذا كانت الأبواب مغلقة تمامًا.وتجول «الدستور» بداخل عرباتها، وجدت أن العربات مزودة بإخطار صوتي ومرئي للركاب عن المحطة التالية وتحذير صوتي للركاب عن غلق الأبواب، بالإضافة إلى إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ، وكذا إذاعة خارجية لإخطار الركاب المنتظرين على المحطة.كما أن عجل وحدات الترام الأوكرانية مزود بنظام الكاوتش المرن لضمان انخفاض الضوضاء أثناء السير، ومزود بشاشة وأجهزة لمنع الزحف والتزحلق، كما أن الترام مزود بنظام إنذار للحريق، وكذا لوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجة «أمامية، خلفية، جانبية» لتوضيح خط السير، ويمكنه أن يسير بدون تيار كهربائي من الشبكة لمسافة 1.5 كم، وبها وحده سير وتحكم خلفية.8 عربات ترام جاهزة للخدمةوتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عربات الترام الجديدة، واستقل إحداها من محطة الرمل وحتى الأزاريطة للتأكد من كفاءتها وقياس مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن إجمالي عدد عربات الترام التي تم التعاقد عليها والمصنعة في دولة أوكرانيا هي ١٥ عربة، وصل منها ٨ عربات ترام من بينها " عربتان تم تشغيلها بالفعل، و4 عربات يتم افتتاحها اليوم للبدء في تشغليها، وواحدة تحت التجميع، وأخرى بميناء الإسكندرية.خط السير والتعريفةعربات الترام الأوكرانية يتم تيسيرها في عدد من الخطوط التي تشمل أهم المناطق الحيوية بالإسكندرية، فيسير الخط الأول من سان استيفانو حتى محطة الرمل، بتعريفة الركوب 5 جنيهات، أما خط السير الثاني فمن سان ستيفانو وحتى رأس التين، بتعريفة ركوب 7 جنيهات، والخط الأخير من محطة الرمل حتى رأس التين بتعريفة ركوب 3 جنيهات.