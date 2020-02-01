وصول 330 كوريًا من ووهان المتضررة من فيروس كورونا إلى سول

وصلت ثاني طائرة كورية جنوبية تقل حوالي 330 مواطنًا كوريًا من مدينة ووهان الصينية التي ضربها فيروس «كورونا» الجديد إلى سول، اليوم السبت.ومن المتوقع تحويل القادمين من مدينة ووهان إلى منشأتين في وسط كوريا الجنوبية، لوضعهم رهن الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الأقل، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.يشار إلى أنه تم نقل أول مجموعة من الذين تم إجلاؤهم جوًا من ووهان، أمس الجمعة، وتم إرسال 18 شخصًا من المجموعة الأولى البالغ عددها 368 شخصًا إلى المستشفيات بعد أن ظهرت عليهم أعراض الحمى.وخضع جميع الركاب لفحص درجات الحرارة من قبل السلطات الصينية، وفحص منفصل للحجر الصحي من قبل المسؤولين الكوريين الجنوبيين قبل الصعود.وأكدت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 12 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وتوفي حوالي 259 شخصًا بسبب الفيروس في الصين وحدها.وفي يوم الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عالميًا.وسرعان ما رفعت الولايات المتحدة تحذيرات السفر إلى الصين إلى أعلى مستوى لها، فحظرت السفر تمامًا إلى البلاد.وفي مدينتي «أسان» و«جينتشون»، حيث يتم وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تحت الحجر الصحي، أعرب السكان في البداية عن غضبهم من قرار الحكومةلاستخدام منشآت في مناطقهم لهذا الغرض.وفي وقت لاحق، تراجع بعض السكان عن موقفهم الرافض، حيث رفع بعضهم لافتات مكتوبة بخط اليد لدعم المواطنين الذين تم إجلاؤهم، وقد عبر الرئيسالكوري الجنوبي مون جيه إن، أمس الجمعة، عن امتنانه على حسابه في «تويتر».وتشمل علامات الإصابة الشائعة الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة، والفشل الكلوي، وقد تؤدي أيضًا إلى الوفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.