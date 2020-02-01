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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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شن غارات جوية على جسر السدادة جنوب مصراتة الليبية
السبت 01/فبراير/2020 - 03:22 ص
صورة ارشيفية
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أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، بشن غارات جوية على جسر السدادة جنوب مصراتة الليبية.
سنوافيكم بالتفاصيل...
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