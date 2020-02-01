بومبيو يحذر من مغبة حصول النظام الإيرانى على سلاح نووى

حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة، من مغبة حصول النظام الإيراني على سلاح نووي.وذكّر بومبيو أن سلوك النظام الإيراني خطير من غير سلاح نووي وطرح تساءل كيف سوف تكون الأمور لو حصلت طهران على سلاح نووي في ظل هذا السلوك.وقال: "فرضنا عقوبات على منظمة الطاقة الذرية في إيران ورئيسها علي أكبر صالحي"، مضيفًا أن هذه المنظمة "هي اللاعب الرئيسي في التصعيد النووي والابتزاز الذي يقوده النظام (الإيراني) عبر البرنامج النووي".وتابع: "سلوك إيران خطير بالفعل - تخيلوا مدى سوء الوضع لو حصل النظام الإيراني على سلاح نووي!".