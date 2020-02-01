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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مى فاروق تتألق فى حفل إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق.. (صور)

السبت 01/فبراير/2020 - 06:05 ص
الفنانة مي فاروق
الفنانة مي فاروق
منار إبراهيم
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تألقت الفنانة مي فاروق، مساء أمس الجمعة، بدار الأوبرا المصرية في حفلها، وظهرت بفستان يحمل اللون الأسود والحفل ضمن إحياء ذكري كوكب الشرق أم كلثوم وتألقت بعدسة المصور محمد لطفي.

وقامت «مي»، بتقديم عدد كبير من الأغاني منها: «شمس الأصيل وفكروني وحيرت قلبي» وعدد آخر من الاغاني.

وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق وفي إطار سلسلة حلقات كلثوميات وقدمت فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لإحياء تراث الموسيقى العربي ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيلًا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري.
مى فاروق تتألق فى حفل إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق.. (صور)
مى فاروق تتألق فى حفل إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق.. (صور)
مى فاروق تتألق فى حفل إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق.. (صور)
مى فاروق تتألق فى حفل إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق.. (صور)
مى فاروق تتألق فى حفل إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق.. (صور)
مى فاروق تتألق فى حفل إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق.. (صور)
مى فاروق تتألق فى حفل إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق.. (صور)
مى فاروق تتألق فى حفل إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق.. (صور)

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