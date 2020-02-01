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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الأردنية تتحفظ على 70 شخصًا قادمين من «ووهان» الصينية بسبب كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 02:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نغم رأفت
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هبطت طائرة تحمل مواطنين أردنيين وجنسيات أخرى في عمّان قادمين من مدينة ووهان الصينية حسبما أفادت "سكاى نيوز" في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أنه سيتم التحفظ على الأشخاص الذين تم إجلائهم من مدينة ووهان الصينية في مستشفى الأوبئة لمدة معينة ولا يوجد أي إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت أن طائرة الإجلاء القادمة من مدينة ووهان الصينية تحمل 54 أردنيا و7 فلسطينيين و3 عمانيين و3 تونسيين ولبناني وبحريني.

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