إيهاب فهمى ينفى وفاة نادية لطفى

نفى الفنان وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إيهاب فهمي، ما تردد خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة نادية لطفي، والتي تتواجد في العناية المشددة بمستشفى المعادي العسكري، تحت إشراف مجموعة من الأطباء المتخصصين خاصة بعد تدهور حالتها الصحية صباح أمس الجمعة.وكانت نادية لطفي احتفلت يوم 3 يناير الماضي بعيد ميلادها والذي يصادف أيضًا يوم ميلاد الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على زيارة نادية لطفي في المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت «فيديو» من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: «بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة وبخير وصحة يارب».