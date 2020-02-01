رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيهاب فهمى ينفى وفاة نادية لطفى

السبت 01/فبراير/2020 - 02:18 ص
نادية لطفى
نادية لطفى
منار إبراهيم
طباعة
نفى الفنان وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إيهاب فهمي، ما تردد خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة نادية لطفي، والتي تتواجد في العناية المشددة بمستشفى المعادي العسكري، تحت إشراف مجموعة من الأطباء المتخصصين خاصة بعد تدهور حالتها الصحية صباح أمس الجمعة.

وكانت نادية لطفي احتفلت يوم 3 يناير الماضي بعيد ميلادها والذي يصادف أيضًا يوم ميلاد الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على زيارة نادية لطفي في المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت «فيديو» من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: «بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة وبخير وصحة يارب».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل مصرع عمال أكتوبر.. دخان التدفئة قتلهم والبرد منع تحلل جثثهم

منذ حوالي 5 ساعات

توقيع الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة» آخر فبراير

منذ حوالي 23 ساعة

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

تامر الخشاب يكشف طريقة تلاعب BBC بالأخبار للإساءة لمصر

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

تحقيقات «صحفية المعادى»: الشواهد تشير إلى الانتحار

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

الإثنين.. «سيمبوزيوم أسوان للنحت» يحتفل بيوبيله الفضى

«أحلى إجازة».. افتتاح احتفالات القومي لثقافة الطفل

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»