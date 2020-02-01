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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

السبت 01/فبراير/2020 - 02:15 ص
فيس بوك و تويتر
فيس بوك و تويتر
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فتحت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور" قضية إدارية، ضد شركتي "فيسبوك" و"تويتر".

وقالت الهيئة إن، هاتين الشركتين لم تقدما في الوقت المحدد معلومات حول حفظ البيانات الشخصية للروس من مشتركيهما داخل أراضي روسيا، وتم تحرير محضر في القضية بحضور ممثلين عن "تويتر" في روسيا.

وأضافت الهيئة: "لقد تخلف ممثلو "فيسبوك" عن الحضور لتوقيع المحضر، الذي سيتم إرسال نسخة عنه إلى الشركة في غضون ثلاثة أيام".

وفي ديسمبر الماضي، وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا للعقوبات على مثل هذه الانتهاكات يتضمن فرض غرامة مالية من 100 إلى 200 ألف روبل على الموظف المخالف، ومن مليون إلى ستة ملايين روبل على الكيان القانوني المخالف.

وفي حال تكرار الانتهاك، تتراوح الغرامة بين 500 ألف و800 ألف روبل للموظف المسؤول، وللشركات بين 6 ملايين و18 مليون روبل.

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