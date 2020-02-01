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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النطق بالحكم فى محاكمة ترامب.. الأربعاء

السبت 01/فبراير/2020 - 01:55 ص
ترامب
ترامب
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن النطق بالحكم في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، سيكون الأربعاء المقبل.

وكانت القيادة الجمهورية أعلنت الجمعة إن المحاكمة الرامية إلى عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب ستنتهي "في الأيام القادمة".

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان إنه لم تكن هناك حاجة إلى شهود أو وثائق في المحاكمة، مصرًا على أن التحقيقات التي أجريت في مجلس النواب كانت كافية.

وأضاف ماكونيل: "أعضاء مجلس الشيوخ سيتشاورون فيما بينهم مع مدراء مجلس النواب المنتدبين في جلسات مجلس الشيوخ ومع محامي الرئيس لتحديد الخطوات القادمة مع استعدادنا لإنهاء المحاكمة في الأيام القادمة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استئناف المحاكمة، حيث ذهب المشرعون إلى الغرفة الخلفية لإجراء محادثات بشأن هذه العملية.

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