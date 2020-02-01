شومر يستنكر رفض استدعاء شهود فى محاكمة عزل ترامب

انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر مساء الجمعة تصويت المجلس على عدم استدعاء الشهود أو إصدار أوامر إبراز وثائق في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب البرلمانية.وقال شومر للصحفيين بعد تصويت مجلس الشيوخ "لا شهود ولا وثائق في محاكمة العزل هذا غدر. إنها مأساة كبرى".وصوت جمهوريان فقط مع الديمقراطيين على استدعاء الشهود، وهو ما لا يكفي للتغلب على معارضة حزب الأغلبية في المجلس.وقال شومر "أمريكا ستتذكر هذا اليوم"، واصفا المحاكمة بأنها "محاكمة صورية"، وأضاف في إشارة إلى النتيجة المتوقعة للمحاكمة، والتي لن يتم فيها إدانة الرئيس: "البراءة لن يكون لها أي قيمة، الأمريكيون سيعرفون أن هذه المحاكمة ليست محاكمة حقيقية".