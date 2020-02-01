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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)

السبت 01/فبراير/2020 - 01:43 ص
أسما رؤوف
أسما رؤوف
حسين الجندي
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احتفلت أسما رؤوف الباحثة والمدونة الشهيرة في وصف الأماكن السياحية والتاريخية المصرية بتوقيع كتابها الأول «سيناء قلب العالم» داخل قاعة ٢ بمعرض الكتاب عن دار الوطن للنشر والتوزيع.

حضر توقيع «سيناء قلب العالم» عدد كبير من جمهور الكتابة من مختلف محافظات الجمهورية، وبخاصة القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط ودمنهور، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين منهم أحمد الصياد مدير السوشيال ميديا بموقع مبتدأ، ومحمد نشأت مذيع راديو ٩٠٩٠، وأحمد عبدالمقصود من التلفزيون المصري، ووائل دياب من الـ«بي بي سي»، وأحمد الأشقر من «روسيا اليوم»، وعبدالجواد أبوكاب مستشار وزيرة البيئة، وغيرهم.

ويتناول الكتاب توثيق الأماكن السياحية بأسلوب مشوق أشبه بسيناريو درامي لوصف يكشف أسرار وحكايات «أرض الفيروز» سيناء معشوقة الكتابة التي وقعت في غرام الأرض التي مر عليها الأنبياء، والقديسين، وخرجت منها رسائل السلام للعالم والتي تعد رمز المحبة، والوطنية وبوابة مصر الشرقية، وتمتلك سحر الطبيعة فهي جوهرة السياحة التي يرى فيها العالم أجمل المشاهد التي تجمع الجبال والمياه، وأنها مصدر إلهام لكل فنان عاشق للطبيعة.
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب (صور)

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