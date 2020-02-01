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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«تغيب.. فتبعثرنى انكسارات الضوء» ديوان جديد للشاعرة إيمان عبدالهادى بمعرض الكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 01:41 ص
الديوان
الديوان
عبدالهادي أبوطالب
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صدر حديثًا عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع ديوان شعر بعنوان «تغيب.. فتبعثرني انكسارات الضوء»، للشاعرة إيمان علي عبد الهادي.

ويضم الديوان، الذي يُعرض حاليًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، سبعة وعشرين قصيدة نثرية في قالب رومانسي تتناول جدلية الغياب ورؤية خاصة تبرز قيمته كعنصر وجداني يرتبط بالزمان والمكان ولا يقتصر على صورة الحبيب الغائب الحاضر، وإنما مدى ارتباط هذه الصورة بالحلم والأمل والسلام.

إيمان علي عبد الهادي، شاعرة وكاتبة من مواليد محافظة سوهاج، نُشرت لها بعض القصائد في بعض الكتب والمجلات، ولها قصة بعنوان «الطريق» منشورة بالإصدار الثالث من كتاب «الفائزون» الصادر عن دار آفاق للنشر والتوزيع، وأيضًا قصة بعنوان «جدب» منشورة بكتاب «حكايا عربية» الصادر عن مؤسسة دار الفراعنة للنشر والتوزيع والترجمة، والموجود حاليًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

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