بومبيو يعد فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بتعزيز العلاقات الثنائية

وعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن.وقال بومبيو بعد انفصال بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي: "سنواصل تعزيز علاقاتنا القوية والمثمرة والمزدهرة أصلًا مع بريطانيا، في الوقت الذي تفتح فيه صفحة جديدة" من تاريخها.