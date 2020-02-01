بومبيو يعد فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بتعزيز العلاقات الثنائية
السبت 01/فبراير/2020 - 01:28 ص
وعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن.
وقال بومبيو بعد انفصال بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي: "سنواصل تعزيز علاقاتنا القوية والمثمرة والمزدهرة أصلًا مع بريطانيا، في الوقت الذي تفتح فيه صفحة جديدة" من تاريخها.
وقال بومبيو بعد انفصال بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي: "سنواصل تعزيز علاقاتنا القوية والمثمرة والمزدهرة أصلًا مع بريطانيا، في الوقت الذي تفتح فيه صفحة جديدة" من تاريخها.