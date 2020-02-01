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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يعد فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بتعزيز العلاقات الثنائية

السبت 01/فبراير/2020 - 01:28 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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وعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن.

وقال بومبيو بعد انفصال بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي: "سنواصل تعزيز علاقاتنا القوية والمثمرة والمزدهرة أصلًا مع بريطانيا، في الوقت الذي تفتح فيه صفحة جديدة" من تاريخها.

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