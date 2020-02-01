انقلاب ميكروباص داخل ترعة فى منطقة ناهيا بالجيزة

سقط ميكروباص في أحد المصارف بمنطقة ناهيا بالجيزة بدون إصابات.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب ميكروباص في أحد المصارف بمنطقة الكفر بمدينة ناهيا، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش لانتشال السيارة.وتبين من التحريات الأولية أن ركاب الميكروباص غادروا بأكملهم قبل الحادث بأمتار قليلة، ثم شاهدوا الميكروباص يسقط في مياه المصرف.وشرحت التحريات عدم وجود مصابين تمامًا، وإنقاذ سائق الميكروباص.تحرر المحضر اللازم وجاري انتشال الميكروباص.