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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سقوط 5 صواريخ كاتيوشا على قاعدة القيارة الجوية جنوب الموصل

السبت 01/فبراير/2020 - 01:40 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء أمس الجمعة، بسقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على قاعدة القيارة جنوب الموصل، على بعد 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي، من شرطة محافظة نينوى: «إن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة القيارة الجوية، 60 كيلومتر جنوب الموصل، والتي تتخذها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مقرًا لها في محافظة نينوى إلى جانب القوات العراقية دون وقوع إصابات».

ومنذ أيام أعلن مصدر أمني، أن صواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد الأحد، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه على منشآت أمريكية في البلاد.

وسمع مراسلو «فرانس برس» دويًا من جهة الضفة الغربية لنهر دجلة، حيث توجد معظم السفارات الأجنبية.

وقال مصدر أمني، إن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت قرب المجمع المحصن، بينما قال آخر إن خمسة صواريخ سقطت على المنطقة بحسب «فرانس برس»

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