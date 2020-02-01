بريطانيا تنفصل رسميًا عن الاتحاد الأوروبى

خرجت بريطانيا رسميا الآن من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي.كما يأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016.وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن، بريكست "ليس النهاية بل بداية" صفحة جديدة من التاريخ البريطاني، مضيفا أن بريكست "بداية عصر جديد من التعاون الودي مع الاتحاد الأوروبي".وأضاف جونسون:"سننجح مهما كانت العقبات" بعد بريكست حيث إن بريطانيا قادرة على جعل بريكست "نجاحًا باهرًا".