غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جديدة على قطاع غزة مساء الجمعة مع توالي إطلاق قذائف صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل.وقالت مصادر فلسطينية، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ أرضًا زراعية في غزة وموقعًا عسكريًا في وسط القطاع ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعمه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية.ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية، علمًا أنها الرابعة التي تزعم إسرائيل عن إطلاقها يوم الجمعة.وفي وقت سابق استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعي رصد لفصائل مسلحة على أطراف قطاع غزة بعدة قذائف مدفعية دون إصابات بعد إعلانه عن رصد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع.وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت فجر الجمعة سلسلة غارات استهدفت أراضي زراعية في رفح جنوب قطاع غزة.كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة 12 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة خلال احتجاجات قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.تأتي هذه التطورات في ظل موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على إعلان خطة أمريكية للسلام مع إسرائيل يرفض الفلسطينيون التعاطي معها.