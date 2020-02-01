الشيوخ يصوت ضد استدعاء شهود فى محاكمة عزل ترامب

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الجمعة ضد فرض استدعاء شهود وإصدار أوامر إبراز وثائق في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب البرلمانية حسبما أفادت "سكاى نيوز" في نبأ عاجل.ويمهد ذلك الطريق أمام إجراء تصويت نهائي يتوقع أن يُبَرّأ خلاله الرئيس الجمهوري من التهمتين الموجّهتين إليه.وبأغلبية 51 مقابل 49، أحبط المجلس جهود الديموقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كبارًا آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفادتهم.وصوّت سناتوران جمهوريان هما ميت رومني وسوزان كولينز مع الديموقراطيين لصالح استدعاء الشهود والوثائق لكنّ صوتيهما لم يكونا كافيين للوصول إلى أغلبية الـ51 صوتًا لإقرار الطلب.