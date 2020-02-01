اكتشاف سابع حالة إصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبع حالات، وأصيب أول طفل بعدوى الفيروس كآخر حالة إصابة به.وأكدت وزارة الصحة في ولاية بافاريا، مساء أمس الجمعة، إصابة الطفل، وقالت إن والده مصاب بالفيروس، وهو من دائرة تراونشتاين في الولاية، وأضافت أن رجلًا آخر ثبتت لديه الإصابة أيضًا من دائرة فورستنفيلدبروك،و بهذا وصل عدد المصابين بالفيروس إجمالًا في ألمانيا إلى سبع حالات.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليًا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.