إصابة 7 حالات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية

أكدت الولايات المتحدة تسجيل إصابة سابعة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.وكان البيت الأبيض، أعلن تسجيل 6 إصابات مثبتة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، مؤكدًا خطورة الوضع الصحي في الصين بسبب انتشار الفيروس.وأضاف البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بفرض حظر مؤقت لدخول البلاد على الأشخاص الذين قد يحملون الفيروس.وأشار إلى أنه جارى التحقق من إصابة أكثر من 191 شخصًا بفيروس كورونا.