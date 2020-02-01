هيثم سعيد يطرح كليب «يوم 30».. (فيديو)

طرح المطرب هيثم سعيد أحدث أغنياته على طريقة الفيديو كليب «يوم 30» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعد ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل نفس اسم الأغنية، وهي من كلمات علاء سليمان، وتوزيع أحمد حسين، وألحان جوليو.وطرح «هيثم» مؤخرًا أغنيتي «مسيطر»، عبر موقع «يوتيوب»، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع حازم سعيد، و«تفتح الشباك» من كلمات سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع موسيقي زوم.ويشار إلى أن آخر أعمال هيثم سعيد هي «أكتر»، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أنه سيتم طرح باقي أغاني الألبوم على جميع منصات الموسيقى خلال شهر يناير الجاري.