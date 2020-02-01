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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على المتهمين فى قضية «أنصار بيت المقدس».. اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 02:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء حسين
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تصدر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات

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