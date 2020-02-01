إسبانيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، حسبما أفادت فضائية «العربية» في نبأ عاجل.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليًا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.