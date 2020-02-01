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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 258 شخصًا

السبت 01/فبراير/2020 - 12:46 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا الجديد إلى 258 شخصًا، وفقًا لخبر عاجل لقناة «اكسترا نيوز».

وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق أن هناك 2000 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد، جراء هذا الفيروس الجديد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

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