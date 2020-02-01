حقيقة إطلاق مجهولين النيران فى مدينة الشيخ زايد

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، حقيقة إطلاق مجهولين النيران بمدينة الشيخ زايد.وقالت المصادر، إن ما تردد عن إطلاق أعيرة نارية من مجهولين على الحي الـ11 المجاورة الأولى في الشيخ زايد بالدراجات النارية، عارٍ تمامًا عن الصحة.وشرحت المصادر أن الواقعة تتلخص في زفة عروس لأحد الأفراح وإطلاق ألعاب نارية من قبل المتواجدين بالزفة، وعلى الفور تم التعامل معهم وتحرير المخالفات المرورية لمن يسيرون بدون رخص قيادة وغيره.وتنوه الأجهزة الأمنية بالمواطنين تحرى الدقة في نشر أي بيانات أو معلومات تخص الشارع أو الأوضاع الأمنية.