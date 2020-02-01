رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عز يستعد لتصوير أولى مشاهد مسلسل «هجمة مرتدة»

السبت 01/فبراير/2020 - 12:26 ص
أحمد عز
أحمد عز
منار إبراهيم
طباعة
يستعد الفنان أحمد عز لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد «هجمة مرتدة» خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لخوضه السباق الرمضاني المقبل.

ونفى مصدر داخل فريق العمل لـ«الدستور» ما تردد حول خروج «عز» من السباق الرمضاني المقبل، مشيرًا إلى أنه يعكف على التحضيرات الأخيرة للمسلسل على قدم وساق، على أن يبدأ تصوير أولى مشاهد العمل خلال منتصف فبراير الجاري.

ويواصل الكاتب والسيناريست باهر دويدار، كتابة الحلقات الأولى من العمل، المسلسل من المقرر البدء في تصويره نهاية يناير الجاري، ويجري المخرج أحمد علاء الديب معاينة أماكن التصوير حاليًا، وترشيح الأبطال بعد أن تم اختيار هند صبرى بطلة للمسلسل.

وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المأخوذة من ملفات المخابرات، وتفرض الشركة المنتجة إطارًا من السرية التامة على قصة العمل الذى تراهن عليه في الموسم الرمضاني المقبل، وتعاقدت الجهة المنتجة مع فريق محترف في تصميم مشاهد الأكشن لتنفيذها في المسلسل.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«ألقت نفسها خلفهما».. سيدة تُلقى بطفليها فى ترعة بالمنيا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تامر الخشاب يكشف طريقة تلاعب BBC بالأخبار للإساءة لمصر

منذ حوالي 5 ساعات

التصريح بدفن ضحايا «حادث الصحفيين» بالإسكندرية

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

تحقيقات «صحفية المعادى»: الشواهد تشير إلى الانتحار

توقيع الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة» آخر فبراير

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

الإثنين.. «سيمبوزيوم أسوان للنحت» يحتفل بيوبيله الفضى

«أحلى إجازة».. افتتاح احتفالات القومي لثقافة الطفل

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»