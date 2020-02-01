أحمد عز يستعد لتصوير أولى مشاهد مسلسل «هجمة مرتدة»

يستعد الفنان أحمد عز لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد «هجمة مرتدة» خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لخوضه السباق الرمضاني المقبل.ونفى مصدر داخل فريق العمل لـ«الدستور» ما تردد حول خروج «عز» من السباق الرمضاني المقبل، مشيرًا إلى أنه يعكف على التحضيرات الأخيرة للمسلسل على قدم وساق، على أن يبدأ تصوير أولى مشاهد العمل خلال منتصف فبراير الجاري.ويواصل الكاتب والسيناريست باهر دويدار، كتابة الحلقات الأولى من العمل، المسلسل من المقرر البدء في تصويره نهاية يناير الجاري، ويجري المخرج أحمد علاء الديب معاينة أماكن التصوير حاليًا، وترشيح الأبطال بعد أن تم اختيار هند صبرى بطلة للمسلسل.وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المأخوذة من ملفات المخابرات، وتفرض الشركة المنتجة إطارًا من السرية التامة على قصة العمل الذى تراهن عليه في الموسم الرمضاني المقبل، وتعاقدت الجهة المنتجة مع فريق محترف في تصميم مشاهد الأكشن لتنفيذها في المسلسل.