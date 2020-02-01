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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: سننجح مهما كانت العقبات بعد «بريكست»

السبت 01/فبراير/2020 - 12:24 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن، بريكست "ليس النهاية بل بداية" صفحة جديدة من التاريخ البريطاني، مضيفا أن بريكست "بداية عصر جديد من التعاون الودي مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف جونسون:"سننجح مهما كانت العقبات" بعد بريكست حيث إن بريطانيا قادرة على جعل بريكست "نجاحًا باهرًا".

وتغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بمزيج من مشاعر الفرح والغضب واللامبالاة في واحدة من أكبر الضربات حتى الآن لمحاولة أوروبا تحقيق الوحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية.

ويرى أقوى زعيمين في الاتحاد الأوروبي، وهما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» لحظة حزينة تمثل نقطة تحول في أوروبا، وحذر الاتحاد الأوروبي بريطانيا من أن مغادرته أسوأ من البقاء فيه.

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