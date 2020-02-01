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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من وزير الخارجية بعد انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة بواشنطن

السبت 01/فبراير/2020 - 12:30 ص
سامح شكري
سامح شكري
أحلام عبدالرحمن
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه بعد جولة مفاوضات مطولة 4 أيام متواصلة من المناقشة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، تم التوصل للاتفاق على ثلاث نقاط أساسية لن يعاد التطرق إليها، وهي جدول ملء خزان سد النهضة، والقواعد التي تحكم حالات الجفاف والجفاف الممتد، وسنوات شحيحة الإيراد.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «أم بي سي مصر»، أنه يتبقى عدد من القضايا منها آلية المراجعة، ومواد حل المنازعات، وهاتين تم إرجائها للجولة القادمة.

وتابع: «تم صياغة ورقة حددت الثلاث عناصر الأولية، وهي تمثل نسبة كبيرة من الاتفاق النهائي، وكان هناك توجه للتوقيع على ما تم الانتهاء إليه، من قبل وزراء الري في ضوء الطبيعة الفنية للقضايا وارتباطها بجداول وتصريفات سد النهضة، وأسلوب الملء وتدارك مواضع الجفاف، لكن للآسف لم يقدم الجانب الأثيوبي على توقيعها، كان له بعض الملاحظات».

وأكد أن القضايا الثلاثة تم حسمها، ولن يتم إعادة فتحها مرة أخرى.

وأردف وزير الخارجية: «نتطلع إلى الأفضل، نعمل باجتهاد لحماية مصالح شعبنا، ندافع عن المصالح بكل قوتنا، ولا يمكن لأن تقبل مصر أي محاولة لفرض الأمر الواقع، أو فرض الإرادة على الدول الأخرى».

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