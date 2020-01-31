رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ عامين

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:51 م
النفط
النفط
سيد ابراهيم
طباعة
شهدت أسواق النفط العالمية في ختام تداولات جلسة اليوم الجمعة، هبوطًا حادًا في الأسعار تجاوزت الـ5%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 2018، مع تزايد مخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر من الصين إلى حوالي 20 دولة وقتل أكثر من 200 شخص.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة أكثر من 2 دولار لتبلغ عند التسوية 56.62 دولار للبرميل، كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط نحو 1 دولار لتسجل 51.62 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 5 اشهر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن، روسيا مستعدة لتقديم موعد اجتماع مجموعة أوبك+ إلى فبراير بدلًا من مارس، للتعامل مع هبوط محتمل في الطلب العالمي على النفط بسبب الفيروس القاتل.

وقال نوفاك إن الدول المنتجة للنفط ستحتاج إلى بضعة أيام إضافية لتقييم الوضع وتقرير موعد الاجتماع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تواصل الهبوط لأدنى مستوى منذ شهرين

النفط ينهى الأسبوع بـ"خسارة كبيرة"

النفط يستقر قرب أدنى مستوياته فى عام ونصف

النفط يهبط 2% بفعل مخاوف نمو الطلب العالمى

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

منذ ساعتين

عمرو أديب: «إيه المشكلة لما يجيلنا كورونا.. مش حاجة قبيحة»

منذ حوالي 5 ساعات

التصريح بدفن ضحايا «حادث الصحفيين» بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

تحقيقات «صحفية المعادى»: الشواهد تشير إلى الانتحار

توقيع الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة» آخر فبراير

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

الإثنين.. «سيمبوزيوم أسوان للنحت» يحتفل بيوبيله الفضى

«أحلى إجازة».. افتتاح احتفالات القومي لثقافة الطفل

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»