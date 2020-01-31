أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ عامين

شهدت أسواق النفط العالمية في ختام تداولات جلسة اليوم الجمعة، هبوطًا حادًا في الأسعار تجاوزت الـ5%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 2018، مع تزايد مخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر من الصين إلى حوالي 20 دولة وقتل أكثر من 200 شخص.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة أكثر من 2 دولار لتبلغ عند التسوية 56.62 دولار للبرميل، كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط نحو 1 دولار لتسجل 51.62 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 5 اشهر.وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن، روسيا مستعدة لتقديم موعد اجتماع مجموعة أوبك+ إلى فبراير بدلًا من مارس، للتعامل مع هبوط محتمل في الطلب العالمي على النفط بسبب الفيروس القاتل.وقال نوفاك إن الدول المنتجة للنفط ستحتاج إلى بضعة أيام إضافية لتقييم الوضع وتقرير موعد الاجتماع.