أسعار النحاس تهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر مع تفشي فيروس «كورونا»

هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على البيع توقعا لتباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر، حيث يهدد تفشي فيروس كورونا بإلحاق ضرر بالنشاط الاقتصادي.وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.4 بالمئة إلى 5567 دولارا للطن. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى 5533.50 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر وبانخفاض قدره 12 في المئة منذ السادس عشر من يناير.وأظهر مسح رسمي نشر اليوم أن نمو نشاط المصانع في الصين تعثر في يناير مع هبوط طلبات التصدير.ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود الرصاص 3 بالمئة إلى 1879 دولارا للطن بينما صعدت عقود النيكل 1.8 بالمئة إلى 12850 دولارا للطن.وارتفعت عقود الزنك 0.5 بالمئة إلى 2200 دولارا للطن بعد أن تعافت 2163 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2016.وتراجعت عقود الألومنيوم 0.5 بالمئة إلى 1722 دولارا للطن.