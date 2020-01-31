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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع 3 من أسرة واحدة وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بالمنيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
المنيا - على حسين
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انقلبت، مساء اليوم الجمعة، سيارة ملاكى داخل ترعة الإبراهيمية بزمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار ما أسفر عن مصرع ربة منزل وطفليها.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة الإبراهيمية بزمام مركز أبوقرقاص، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن حيث كشفت التحريات الأولية التي جرت بإشراف العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، أن سيارة يقودها مهندس يدعى "حسن-ع-ا" 42 سنة انقلبت في الترعة، ونتج عن ذلك إصابته ومصرع 3 من أفراد أسرته وهم: "شيماء-ع-م"، وطفليها "أنس" 9 سنوات، وزياد" 12 سنة.

تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى العام، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث انفجار أحد إطارات السيارة، واختلال عجلة القيادة بيد قائدها وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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