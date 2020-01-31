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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: إصابة 6 بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن البيت الأبيض، تسجيل 6 إصابات مثبتة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة، مؤكدا خطورة الوضع الصحي في الصين بسبب انتشار الفيروس.

وأضاف البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بفرض حظر مؤقت لدخول البلاد على الأشخاص الذين قد يحملون الفيروس.

وأشار إلى أنه جارى التحقق من إصابة أكثر من 191 شخصا بفيروس كورونا.

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